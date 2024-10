Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Anleger schicken Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Donnerstagvormittag ins Plus

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Zuletzt stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 486,80 EUR.

Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 486,80 EUR. In der Spitze legte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 488,30 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 484,00 EUR. Zuletzt wechselten 19.531 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 498,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.09.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie derzeit noch 2,47 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 364,60 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,10 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 16,24 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 15,00 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 510,14 EUR aus.

Am 08.08.2024 äußerte sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 12,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 8,45 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 17,39 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Umsatz von 15,22 Mrd. EUR eingefahren.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 47,05 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Börse Europa: Anleger lassen STOXX 50 schlussendlich steigen

Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Aktien-Analyse: RBC Capital Markets bewertet Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie