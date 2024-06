Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zeigt sich am Mittag freundlich

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 461,60 EUR.

Um 11:49 Uhr sprang die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 461,60 EUR zu. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zog in der Spitze bis auf 468,10 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 462,90 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 67.062 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (468,10 EUR) erklomm das Papier am 11.06.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,41 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 321,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.06.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie derzeit noch 30,33 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 16,12 EUR, nach 15,00 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 481,50 EUR an.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gewährte am 27.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,51 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,79 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 18,25 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 6,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 17,19 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.08.2024 veröffentlicht. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 08.08.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 45,50 EUR je Aktie belaufen.

