Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Donnerstagmittag gefragt

Kursentwicklung

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 483,10 EUR nach oben.

Um 11:48 Uhr wies die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 483,10 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 485,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 482,70 EUR. Bisher wurden heute 44.711 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.09.2024 bei 498,70 EUR. Gewinne von 3,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 30.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 361,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 33,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 15,00 EUR an Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 16,20 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 501,83 EUR.

Am 08.08.2024 lud Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 12,16 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 8,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17,39 Mrd. EUR – ein Plus von 14,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 15,22 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft rechnen Experten am 11.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 46,99 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

