Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft verliert am Montagmittag

Um 12:22 Uhr fiel die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 306,60 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 306,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 307,10 EUR. Bisher wurden heute 78.358 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gehandelt.

Am 09.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 308,80 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie derzeit noch 0,71 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.03.2022 (205,15 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 49,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 300,00 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.11.2022 vor. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 15.850,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15.480,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 23.02.2023 terminiert. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft möglicherweise am 22.02.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 23,02 EUR je Aktie in den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Büchern.

