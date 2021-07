Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aktuell: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft tendiert nahe Vortagesschluss

Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 231,80 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den unveränderten Werten im DAX, der derzeit bei 15.768 Punkten notiert. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie legte bis auf 232,25 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die größten Abgaben verzeichnete die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 231,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 232,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 12.070 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.04.2021 auf bis zu 269,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.10.2020 (194,10 EUR).

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 273,62 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie an. Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ein EPS in Höhe von 24,43 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Die Münchener Rück ist eine der größten Rückversicherungs-Gesellschaften weltweit. Neben dem Kerngeschäft Rückversicherung ist der Konzern auch in den Bereichen Erstversicherung sowie in der Krankenrück- und Krankenerstversicherung außerhalb Deutschlands aktiv. Darüber hinaus ist einer der zentralen Unternehmensbereiche der Münchener Rück das Erstversicherungsgeschäft der ERGO-Versicherungsgruppe. Hier konzentriert sich die Gesellschaft auf Kunden in Deutschland und Europa. Die Münchener Rück ist weiterhin im Bereich Asset Management tätig.

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Allianz und Munich Re an Bord: Acht große Versicherer verpflichten sich dem Klimaschutz

Starkes Gehaltsgefälle unter Topmanagern der DAX-Konzerne

So schätzen Analysten die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ein

