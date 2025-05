Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 559,60 EUR.

Um 15:53 Uhr wies die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 559,60 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 562,60 EUR. Bei 556,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 130.866 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Bei 630,48 EUR markierte der Titel am 24.04.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,67 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 431,76 EUR am 06.08.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 22,85 Prozent sinken.

Für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 20,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 21,30 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im Durchschnitt mit 563,63 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 23.02.2023. Das EPS wurde auf 11,05 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 11,05 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig standen 20,65 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 20,65 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.08.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 07.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie in Höhe von 46,81 EUR im Jahr 2025 aus.

