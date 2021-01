Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Minus bei 235,80 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX, der derzeit bei 13.741 Punkten notiert. Bei 234,30 EUR markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 237,80 EUR. Von der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 289.102 Stück gehandelt.

Am 17.02.2020 markierte das Papier bei 284,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Kursverluste drückten das Papier am 19.03.2020 auf bis zu 141,10 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 250,38 EUR. Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 23,95 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belaufen.

Die Münchener Rück ist eine der größten Rückversicherungs-Gesellschaften weltweit. Neben dem Kerngeschäft Rückversicherung ist der Konzern auch in den Bereichen Erstversicherung sowie in der Krankenrück- und Krankenerstversicherung außerhalb Deutschlands aktiv. Darüber hinaus ist einer der zentralen Unternehmensbereiche der Münchener Rück das Erstversicherungsgeschäft der ERGO-Versicherungsgruppe. Hier konzentriert sich die Gesellschaft auf Kunden in Deutschland und Europa. Die Münchener Rück ist weiterhin im Bereich Asset Management tätig.

