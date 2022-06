Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittwochvormittag gesucht

Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft legte um 15.06.2022 09:22:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 223,70 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 223,70 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 222,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 9.703 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Bei 282,25 EUR erreichte der Titel am 01.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,74 Prozent hinzugewinnen. Am 08.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 205,15 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 9,04 Prozent sinken.

Analysten bewerten die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im Durchschnitt mit 289,50 EUR.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft veröffentlichte am 10.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,99 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,24 EUR je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 11.307,00 EUR, gegenüber 14.551,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 22,29 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 09.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft rechnen Experten am 10.08.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie in Höhe von 27,99 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

