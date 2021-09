Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Plus

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 244,80 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX, der bei 15.708 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 245,35 EUR markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 243,35 EUR. Der Tagesumsatz der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belief sich zuletzt auf 16.655 Aktien.

Bei 269,30 EUR markierte der Titel am 06.04.2021 eines neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Bei 194,10 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.10.2020 den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 278,33 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie an. Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn in Höhe von 24,46 EUR je Aktie aus.

Die Münchener Rück ist eine der größten Rückversicherungs-Gesellschaften weltweit. Neben dem Kerngeschäft Rückversicherung ist der Konzern auch in den Bereichen Erstversicherung sowie in der Krankenrück- und Krankenerstversicherung außerhalb Deutschlands aktiv. Darüber hinaus ist einer der zentralen Unternehmensbereiche der Münchener Rück das Erstversicherungsgeschäft der ERGO-Versicherungsgruppe. Hier konzentriert sich die Gesellschaft auf Kunden in Deutschland und Europa. Die Münchener Rück ist weiterhin im Bereich Asset Management tätig.

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: photobyphm / Shutterstock.com