Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft steigt am Dienstagnachmittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Zuletzt sprang die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 510,40 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiere um 15:52 Uhr 1,1 Prozent. Im Tageshoch stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 511,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 507,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien beläuft sich auf 93.241 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 511,00 EUR erreichte der Titel am 15.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,12 Prozent. Am 08.11.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 364,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 16,27 EUR. Im Vorjahr hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 15,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 510,14 EUR aus.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gewährte am 08.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 12,16 EUR. Im letzten Jahr hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Gewinn von 8,45 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,28 Prozent auf 17,39 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.11.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger Experten zufolge am 11.11.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 46,81 EUR je Aktie belaufen.

