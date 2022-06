Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittag mit KursVerlusten

Um 16.06.2022 12:22:00 Uhr ging es für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,4 Prozent auf 220,70 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 218,90 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 224,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 141.381 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 282,25 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.02.2022 erreicht. 21,81 Prozent Plus fehlen der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 08.03.2022 auf bis zu 205,15 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 7,58 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 288,25 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aus.

Am 10.05.2022 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,99 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 4,24 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 11.307,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 22,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 14.551,00 EUR umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.08.2022 erfolgen. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft möglicherweise am 10.08.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 27,99 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

