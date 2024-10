Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft behauptet sich am Mittwochvormittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 511,00 EUR.

Mit einem Wert von 511,00 EUR bewegte sich die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie um 09:06 Uhr auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 512,80 EUR zu. In der Spitze büßte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 509,40 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 512,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien beläuft sich auf 7.802 Stück.

Am 16.10.2024 markierte das Papier bei 512,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,35 Prozent könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 364,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.11.2023). Der aktuelle Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ist somit 28,65 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 15,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 16,27 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 510,14 EUR.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft veröffentlichte am 08.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 12,16 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 8,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,28 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 17,39 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 15,22 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 11.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 46,81 EUR fest.

