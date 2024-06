Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Nachmittag mit Aufschlag

Aktie im Fokus

17.06.24 16:08 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 458,60 EUR.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie konnte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 458,60 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bisher bei 459,10 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 457,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 69.198 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien. Am 12.06.2024 erreichte der Anteilsschein mit 469,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.07.2023 bei 324,70 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,20 Prozent. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 16,12 EUR. Im Vorjahr erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre 15,00 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 481,50 EUR. Am 27.02.2024 legte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,51 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,79 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 18,25 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 6,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 17,19 Mrd. EUR erwirtschaftet worden. Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 08.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 08.08.2025. Experten gehen davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2024 45,55 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Starker Wochentag in Frankfurt: DAX bewegt sich mittags im Plus Freundlicher Handel: LUS-DAX mittags in der Gewinnzone STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 verbucht am Mittwochmittag Zuschläge

