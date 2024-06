Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Dienstagmittag höher

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 461,40 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 461,40 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie sogar auf 462,20 EUR. Bei 460,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 28.789 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.06.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 469,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 1,80 Prozent zulegen. Am 08.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 324,70 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,63 Prozent.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 15,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 16,12 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 481,50 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 27.02.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,51 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,79 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft mit einem Umsatz von insgesamt 18,25 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,19 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,17 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.08.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 08.08.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ein EPS in Höhe von 45,55 EUR in den Büchern stehen haben wird.

