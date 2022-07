Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft reagiert am Dienstagmittag positiv

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 19.07.2022 12:22:00 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 221,10 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 222,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 219,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 63.927 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Bei einem Wert von 282,25 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.02.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,67 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 205,15 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 7,77 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 281,18 EUR.

Am 10.05.2022 legte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,20 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 1,48 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 22,29 Prozent auf 11.307,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 14.551,00 EUR umgesetzt.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 09.08.2022 vorlegen. Die Veröffentlichung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 10.08.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie in Höhe von 22,56 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

