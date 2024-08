Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Vormittag gesucht

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Fokus

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages.

Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 462,40 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zog in der Spitze bis auf 462,40 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 462,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.858 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 473,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,42 Prozent. Bei 351,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 23,92 Prozent könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 16,20 EUR. Im Vorjahr erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre 15,00 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 503,29 EUR.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 12,16 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 8,45 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 17,39 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15,22 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 07.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 11.11.2025 wird Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 46,42 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

