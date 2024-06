Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zeigt sich am Donnerstagvormittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 463,90 EUR.

Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 463,90 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 464,60 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 462,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.998 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Am 12.06.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 469,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ist somit 1,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.07.2023 (324,70 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie derzeit noch 30,01 Prozent Luft nach unten.

Für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 15,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 16,12 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 481,50 EUR.

Am 27.02.2024 äußerte sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,51 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,79 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 18,25 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,19 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 08.08.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 08.08.2025.

Experten taxieren den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn für das Jahr 2024 auf 45,55 EUR je Aktie.

