Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft präsentiert sich am Mittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Zuletzt konnte die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 488,60 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 488,60 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 491,30 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 490,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 62.323 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.09.2024 auf bis zu 498,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,07 Prozent könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 361,80 EUR fiel das Papier am 30.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 35,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 15,00 EUR an Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 16,20 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 511,67 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie an.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 12,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 8,45 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,28 Prozent auf 17,39 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 07.11.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger Experten zufolge am 11.11.2025 werfen.

In der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 47,12 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

