Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Nachmittag billiger

Blick auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 501,60 EUR.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 501,60 EUR. Das Tagestief markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 500,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 502,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 64.678 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Am 16.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 526,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie liegt somit 4,64 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 388,90 EUR fiel das Papier am 24.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 22,47 Prozent sinken.

Für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 15,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 16,54 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 532,75 EUR.

Am 23.02.2023 legte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Es stand ein EPS von 11,05 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft noch ein Gewinn pro Aktie von 11,05 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 20,65 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 20,65 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 26.02.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 26.02.2026 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2024 42,04 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

