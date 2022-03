Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft freundlich

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 236,05 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX, der im Moment bei 14.392 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 236,20 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 233,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 21.239 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 01.02.2022 auf bis zu 282,25 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 08.03.2022 auf bis zu 205,15 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 295,92 EUR für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 27,47 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Die Münchener Rück ist eine der größten Rückversicherungs-Gesellschaften weltweit. Neben dem Kerngeschäft Rückversicherung ist der Konzern auch in den Bereichen Erstversicherung sowie in der Krankenrück- und Krankenerstversicherung außerhalb Deutschlands aktiv. Darüber hinaus ist einer der zentralen Unternehmensbereiche der Münchener Rück das Erstversicherungsgeschäft der ERGO-Versicherungsgruppe. Hier konzentriert sich die Gesellschaft auf Kunden in Deutschland und Europa. Die Münchener Rück ist weiterhin im Bereich Asset Management tätig.

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

