Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittag behauptet

Im XETRA-Handel kam die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie um 21.06.2022 12:22:00 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 222,80 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie sogar auf 224,90 EUR. Der Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 222,40 EUR nach. Bei 223,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 89.197 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Am 01.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 282,25 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,06 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Am 08.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 205,15 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit einem Verlust von 8,60 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wird bei 288,25 EUR angegeben.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gewährte am 10.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,99 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,24 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 22,29 Prozent auf 11.307,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14.551,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 09.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft rechnen Experten am 10.08.2023.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ein EPS in Höhe von 28,08 EUR in den Büchern stehen haben wird.

