Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft behauptet sich am Freitagvormittag

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 463,40 EUR.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zeigte sich um 09:07 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 463,40 EUR. Kurzfristig markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 463,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 462,60 EUR. Bei 463,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.734 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.06.2024 bei 469,70 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.07.2023 bei 324,70 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit einem Verlust von 29,93 Prozent wieder erreichen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 15,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 16,12 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 481,50 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 27.02.2024. Es stand ein EPS von 7,51 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft noch ein Gewinn pro Aktie von 3,79 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 18,25 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Umsatz von 17,19 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 08.08.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 08.08.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 45,55 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

