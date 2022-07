Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft tendiert am Vormittag schwächer

Die Aktie verlor um 22.07.2022 09:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 218,70 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bisher bei 217,60 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 218,60 EUR. Der Tagesumsatz der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belief sich zuletzt auf 13.346 Aktien.

Am 01.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 282,25 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 22,52 Prozent Plus fehlen der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 205,15 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit einem Verlust von 6,60 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 280,58 EUR für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 10.05.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,20 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,48 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.307,00 EUR – das entspricht einem Minus von 22,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.551,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.08.2022 erfolgen. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 10.08.2023 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 22,53 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Redaktion finanzen.net

