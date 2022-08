Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft tendiert am Vormittag schwächer

Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft befand sich um 09:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 233,30 EUR ab. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie gab in der Spitze bis auf 231,20 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 232,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 8.149 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Bei 282,25 EUR markierte der Titel am 01.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,34 Prozent hinzugewinnen. Am 08.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 205,15 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 281,36 EUR für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 09.08.2022. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 22,78 Prozent auf 11.307,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 14.642,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2022 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 08.11.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Gewinn von 23,07 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

