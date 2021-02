Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 0,3 Prozent auf 237,40 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX, der aktuell bei 13.864 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 237,10 EUR aus. Bei 237,50 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 994 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Am 24.02.2020 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 268,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.03.2020 (142,00 EUR).

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 251,07 EUR für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. In der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 24,20 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Die Münchener Rück ist eine der größten Rückversicherungs-Gesellschaften weltweit. Neben dem Kerngeschäft Rückversicherung ist der Konzern auch in den Bereichen Erstversicherung sowie in der Krankenrück- und Krankenerstversicherung außerhalb Deutschlands aktiv. Darüber hinaus ist einer der zentralen Unternehmensbereiche der Münchener Rück das Erstversicherungsgeschäft der ERGO-Versicherungsgruppe. Hier konzentriert sich die Gesellschaft auf Kunden in Deutschland und Europa. Die Münchener Rück ist weiterhin im Bereich Asset Management tätig.

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Munich Re-Aktie im Fokus: Die Dividende ist sicher

Ausblick: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Top-Dividenden - diese Unternehmen schütten riesige Gewinne aus

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: photobyphm / Shutterstock.com