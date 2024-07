Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zeigt sich am Mittag freundlich

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 452,60 EUR.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie konnte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 452,60 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 454,20 EUR. Bei 452,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 36.759 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Am 01.07.2024 markierte das Papier bei 473,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,64 Prozent hinzugewinnen. Am 03.08.2023 gab der Anteilsschein bis auf 335,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie liegt somit 34,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 15,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 16,12 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 494,14 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 27.02.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,51 EUR, nach 3,79 EUR im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,17 Prozent auf 18,25 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17,19 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird am 08.08.2024 gerechnet. Am 08.08.2025 wird Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ein EPS in Höhe von 46,18 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

DAX 40-Papier Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor 5 Jahren abgeworfen

Handel in Frankfurt: DAX zum Start des Montagshandels stärker

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX startet in der Gewinnzone