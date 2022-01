Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Minusbereich

Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 265,75 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX, der derzeit bei 15.420 Punkten notiert. Bei 263,55 EUR markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 265,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 78.910 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.01.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 278,75 EUR. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 215,25 EUR ab.

Das durchschnittliche Kursziel der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wird bei 287,80 EUR angegeben. Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn in Höhe von 27,08 EUR je Aktie aus.

Die Münchener Rück ist eine der größten Rückversicherungs-Gesellschaften weltweit. Neben dem Kerngeschäft Rückversicherung ist der Konzern auch in den Bereichen Erstversicherung sowie in der Krankenrück- und Krankenerstversicherung außerhalb Deutschlands aktiv. Darüber hinaus ist einer der zentralen Unternehmensbereiche der Münchener Rück das Erstversicherungsgeschäft der ERGO-Versicherungsgruppe. Hier konzentriert sich die Gesellschaft auf Kunden in Deutschland und Europa. Die Münchener Rück ist weiterhin im Bereich Asset Management tätig.

Munich-Re-Chef-Klimatologe: Politik sollte Prävention verbessern - 280 Milliarden Dollar Schaden durch Naturkatastrophen

So schätzen die Analysten die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im Dezember 2021 ein

Die Wahrscheinlichkeit des Unwahrscheinlichen: Warum die COVID-19 Pandemie kein "Schwarzer Schwan" ist

