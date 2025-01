Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Freitagnachmittag gesucht

Notierung im Blick

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 524,00 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 524,00 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie legte bis auf 525,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 522,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 119.510 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Bei 526,80 EUR erreichte der Titel am 22.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie derzeit noch 0,53 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 389,00 EUR. Dieser Wert wurde am 02.02.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 25,76 Prozent würde die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 15,00 EUR an Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 16,54 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 532,75 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 23.02.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 11,05 EUR, nach 11,05 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 20,65 Mrd. EUR gegenüber 20,65 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird am 26.02.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 26.02.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2024 42,10 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

