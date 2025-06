Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Vormittag in Grün

So bewegt sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 3,0 Prozent auf 564,20 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,0 Prozent auf 564,20 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 564,20 EUR. Bei 557,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 20.889 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.04.2025 bei 615,80 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,15 Prozent hinzugewinnen. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 421,70 EUR. Mit einem Kursverlust von 25,26 Prozent würde die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 20,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 21,44 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 566,13 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 23.02.2023 vor. In Sachen EPS wurden 11,05 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 11,05 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 20,65 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 20,65 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.08.2025 erfolgen. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft möglicherweise am 07.08.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie in Höhe von 46,56 EUR im Jahr 2025 aus.

