Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittag mit Verlusten

Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 553,80 EUR ab.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 553,80 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 552,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 555,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien beläuft sich auf 65.114 Stück.

Bei einem Wert von 615,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.04.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,20 Prozent. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 421,70 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 21,44 EUR. Im Vorjahr erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre 20,00 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 566,13 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie an.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 23.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 11,05 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 11,05 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 20,65 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 20,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 08.08.2025 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 07.08.2026.

Experten taxieren den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn für das Jahr 2025 auf 46,56 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Fitch bestätigt 'AA'-Rating für Munich Re-Aktie - Ausblick stabil - Aktie höher

DAX 40-Titel Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor 3 Jahren abgeworfen

Aktien von Allianz, Munich Re und Co. schwach nach Barclays-Studie