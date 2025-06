Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Freitagnachmittag fester

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 562,40 EUR zu.

Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 562,40 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 564,00 EUR. Mit einem Wert von 557,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 267.620 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Bei 615,80 EUR erreichte der Titel am 24.04.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,50 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 421,70 EUR ab. Derzeit notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie damit 33,36 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft seine Aktionäre 2024 mit 20,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 21,40 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im Durchschnitt mit 566,13 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 23.02.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 11,05 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 11,05 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 20,65 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 08.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 07.08.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ein EPS in Höhe von 46,60 EUR in den Büchern stehen haben wird.

