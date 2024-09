Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft kommt am Mittag kaum vom Fleck

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Blick

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zeigt sich am Mittwochmittag ohne große Bewegung. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 493,60 EUR an der Tafel.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:48 Uhr die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 493,60 EUR. Kurzfristig markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 495,50 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die höchsten Verluste verbuchte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 490,30 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 491,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 57.939 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 498,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.09.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ist somit 1,03 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 30.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 361,80 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 26,70 Prozent würde die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 16,20 EUR, nach 15,00 EUR im Jahr 2023. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 511,67 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.08.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 12,16 EUR. Im Vorjahresviertel waren 8,45 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 17,39 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15,22 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 07.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 11.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 47,12 EUR je Aktie in den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Büchern.

