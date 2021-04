Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aktuell: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft legt zu

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 257,65 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX, der zurzeit bei 15.295 Punkten liegt. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie legte bis auf 258,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 257,05 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 198.761 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Bei 269,30 EUR markierte der Titel am 06.04.2021 eines neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Anteilsschein verbuchte am 15.05.2020 Kursverluste bis auf 173,45 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 266,00 EUR. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Gewinn von 24,51 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Die Münchener Rück ist eine der größten Rückversicherungs-Gesellschaften weltweit. Neben dem Kerngeschäft Rückversicherung ist der Konzern auch in den Bereichen Erstversicherung sowie in der Krankenrück- und Krankenerstversicherung außerhalb Deutschlands aktiv. Darüber hinaus ist einer der zentralen Unternehmensbereiche der Münchener Rück das Erstversicherungsgeschäft der ERGO-Versicherungsgruppe. Hier konzentriert sich die Gesellschaft auf Kunden in Deutschland und Europa. Die Münchener Rück ist weiterhin im Bereich Asset Management tätig.

