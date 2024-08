Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft tendiert am Montagvormittag schwächer

Aktienentwicklung

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 474,40 EUR abwärts.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 474,40 EUR. In der Spitze fiel die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 473,40 EUR. Bei 473,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belief sich zuletzt auf 6.696 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 476,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 23.08.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie liegt somit 0,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 06.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 351,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 34,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 15,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 16,23 EUR aus. Analysten bewerten die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im Durchschnitt mit 499,67 EUR.

Am 08.08.2024 äußerte sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 12,16 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 8,45 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,28 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 17,39 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 15,22 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 07.11.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger Experten zufolge am 11.11.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 46,98 EUR je Aktie belaufen.

