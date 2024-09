Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gibt am Nachmittag nach

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 491,20 EUR.

Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 491,20 EUR ab. Der Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 490,40 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 495,00 EUR. Zuletzt wechselten 93.523 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Am 03.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 498,70 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,53 Prozent könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 30.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 361,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 26,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 16,20 EUR. Im Vorjahr hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 15,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 511,67 EUR aus.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gewährte am 08.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 12,16 EUR. Im Vorjahresviertel waren 8,45 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 17,39 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Umsatz von 15,22 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.11.2024 veröffentlicht. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft möglicherweise am 11.11.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 47,12 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

STOXX-Handel: Euro STOXX 50-Börsianer greifen zu

Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Dienstagshandel in der Gewinnzone

Aufschläge in Frankfurt: nachmittags Gewinne im DAX