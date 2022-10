Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Anleger greifen bei Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittwochnachmittag zu

Die Aktionäre schickten das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04:22 Uhr 1,2 Prozent auf 265,00 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 265,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 261,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien beläuft sich auf 151.282 Stück.

Am 01.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 282,25 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 6,11 Prozent Plus fehlen der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 205,15 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 282,36 EUR.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft veröffentlichte am 09.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 22,78 Prozent auf 11.307,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 14.642,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 08.11.2022 erwartet. Schätzungsweise am 08.11.2023 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 18,35 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Redaktion finanzen.net

