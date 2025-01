Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Vormittag freundlich

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Fokus

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 525,20 EUR zu.

Um 09:07 Uhr stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 525,20 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie legte bis auf 528,80 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 526,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 12.691 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 528,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,69 Prozent über dem aktuellen Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 02.02.2024 auf bis zu 389,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 25,93 Prozent würde die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 16,54 EUR. Im Vorjahr erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre 15,00 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 532,75 EUR.

Am 23.02.2023 legte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Das EPS lag bei 11,05 EUR. Im letzten Jahr hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Gewinn von 11,05 EUR je Aktie eingefahren. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 20,65 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 26.02.2025 vorlegen. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft möglicherweise am 26.02.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 42,37 EUR je Aktie in den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Büchern.

