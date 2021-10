Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft macht Boden gut

Die Aktionäre schickten das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 253,00 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX, der aktuell bei 15.697 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 253,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 250,55 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 52.959 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Am 06.04.2021 markierte das Papier bei 269,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Am 28.10.2020 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 194,10 EUR ab.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 279,45 EUR für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 24,54 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Die Münchener Rück ist eine der größten Rückversicherungs-Gesellschaften weltweit. Neben dem Kerngeschäft Rückversicherung ist der Konzern auch in den Bereichen Erstversicherung sowie in der Krankenrück- und Krankenerstversicherung außerhalb Deutschlands aktiv. Darüber hinaus ist einer der zentralen Unternehmensbereiche der Münchener Rück das Erstversicherungsgeschäft der ERGO-Versicherungsgruppe. Hier konzentriert sich die Gesellschaft auf Kunden in Deutschland und Europa. Die Münchener Rück ist weiterhin im Bereich Asset Management tätig.

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Erste Schätzungen: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Munich Re-Aktie fester: Munich Re bestätigt Jahresprognose trotz hoher Schadensbelastung

Swiss Re-Aktie tiefer: US-Hurrikan Ida kommt Rückversicherer Swiss Re teuer zu stehen

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: photobyphm / Shutterstock.com