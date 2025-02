Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft tendiert am Freitagmittag südwärts

Aktie im Blick

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 541,20 EUR.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 541,20 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 536,60 EUR aus. Mit einem Wert von 541,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 62.193 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Am 26.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 557,80 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie somit 2,98 Prozent niedriger. Am 04.05.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 401,70 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 34,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 15,00 EUR an Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 24,12 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 557,50 EUR.

Am 23.02.2023 äußerte sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 11,05 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 11,05 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 20,65 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 20,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Bilanz für Q1 2025 wird am 13.05.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 13.05.2026.

Experten taxieren den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn für das Jahr 2025 auf 46,75 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

