Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Donnerstagvormittag in Grün

Um 07:32 Uhr konnte die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 0,5 Prozent auf 236,10 EUR.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 282,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.02.2022 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 16,31 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.03.2022 bei 205,45 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie derzeit noch 14,92 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 291,58 EUR aus.

Am 23.02.2022 äußerte sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zu den Kennzahlen des am 31.12.2021 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,48 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 14.894,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 13.629,00 EUR umgesetzt.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird die nächste Bilanz für Q1 2022 voraussichtlich am 10.05.2022 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2023 rechnen Experten am 10.05.2023.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ein EPS in Höhe von 27,76 EUR in den Büchern stehen haben wird.

