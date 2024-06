Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Freitagmittag gesucht

Blick auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Kurs

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 470,90 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 470,90 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zog in der Spitze bis auf 471,20 EUR an. Mit einem Wert von 470,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien beläuft sich auf 29.530 Stück.

Am 26.06.2024 erreichte der Anteilsschein mit 471,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,15 Prozent über dem aktuellen Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Am 08.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 324,70 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie derzeit noch 31,05 Prozent Luft nach unten.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 15,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 16,12 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 481,50 EUR an.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 27.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,51 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,79 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,17 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 18,25 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 17,19 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.08.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 08.08.2025 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 45,55 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

STOXX-Handel STOXX 50 legt nachmittags den Rückwärtsgang ein

STOXX-Handel: Euro STOXX 50 nachmittags stärker

XETRA-Handel DAX beginnt die Dienstagssitzung im Minus