Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zieht am Mittag an

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Fokus

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 489,60 EUR.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie konnte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 489,60 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie legte bis auf 489,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 483,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 59.937 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 489,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.08.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,06 Prozent hinzugewinnen. Am 06.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 351,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 16,20 EUR, nach 15,00 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 499,67 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aus.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gewährte am 08.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 12,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 8,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,28 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 17,39 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 15,22 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 07.11.2024 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 11.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ein EPS in Höhe von 47,00 EUR in den Büchern stehen haben wird.

