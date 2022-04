Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittag massiv unter Druck

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie musste um 12:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 6,1 Prozent auf 226,60 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 226,60 EUR aus. Bei 232,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 220.718 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Am 01.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 282,25 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie damit 19,72 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 205,15 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 10,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 291,58 EUR.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft veröffentlichte am 23.02.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 6,20 EUR. Im letzten Jahr hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Gewinn von 1,48 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,28 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14.894,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 13.629,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 10.05.2022 werden die Q1 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Ergebnisse für Q1 2023 erwarten Experten am 10.05.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Gewinn von 27,76 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

