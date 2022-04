Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Freitagnachmittag im Bärenmodus

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 16:22 Uhr um 5,6 Prozent auf 227,80 EUR ab. Bei 226,40 EUR markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 232,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 342.687 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.02.2022 bei 282,25 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie derzeit noch 19,29 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 08.03.2022 Kursverluste bis auf 205,15 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 291,58 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 23.02.2022. Es stand ein EPS von 6,20 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft noch ein Gewinn pro Aktie von 1,48 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 14.894,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13.629,00 EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q1 2022-Bilanzvorlage von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird am 10.05.2022 gerechnet. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Q1 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 10.05.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 27,76 EUR je Aktie belaufen.

