Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittwochvormittag mit Abschlägen

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 456,30 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 456,30 EUR. Bei 456,30 EUR markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 458,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 3.871 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 465,80 EUR erreichte der Titel am 27.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 2,08 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 321,20 EUR. Dieser Wert wurde am 10.06.2023 erreicht. Derzeit notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie damit 42,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 16,12 EUR. Im Vorjahr hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 15,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 466,89 EUR für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aus.

Am 27.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 7,51 EUR gegenüber 3,79 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 18,25 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 17,19 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.08.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 08.08.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 45,50 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

