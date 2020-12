Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 244,90 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX, der im Moment bei 13.847 Punkten tendiert. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 247,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 245,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 79.646 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 284,20 EUR erreichte der Titel am 17.02.2020 ein 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 141,10 EUR ab.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 247,77 EUR. Experten taxieren den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn für das Jahr 2021 auf 20,24 EUR je Aktie.

Die Münchener Rück ist eine der größten Rückversicherungs-Gesellschaften weltweit. Neben dem Kerngeschäft Rückversicherung ist der Konzern auch in den Bereichen Erstversicherung sowie in der Krankenrück- und Krankenerstversicherung außerhalb Deutschlands aktiv. Darüber hinaus ist einer der zentralen Unternehmensbereiche der Münchener Rück das Erstversicherungsgeschäft der ERGO-Versicherungsgruppe. Hier konzentriert sich die Gesellschaft auf Kunden in Deutschland und Europa. Die Münchener Rück ist weiterhin im Bereich Asset Management tätig.

