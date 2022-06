Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft verteidigt am Mittag Tendenz

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zeigte sich um 30.06.2022 12:22:00 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 223,10 EUR an der Tafel. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 223,70 EUR aus. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 218,30 EUR ab. Bei 220,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 117.464 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 282,25 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.02.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von 20,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 08.03.2022 auf bis zu 205,15 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,75 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 285,33 EUR an.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 10.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,20 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 1,48 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 22,29 Prozent zurück. Hier wurden 11.307,00 EUR gegenüber 14.551,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 09.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft veröffentlicht werden. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft möglicherweise am 10.08.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 28,10 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images