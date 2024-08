Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Anleger greifen bei Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittag zu

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Fokus

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 489,60 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiere um 11:48 Uhr 0,3 Prozent. Bei 490,80 EUR markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 488,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 45.408 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Am 29.08.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 491,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie damit 0,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 351,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft seine Aktionäre 2023 mit 15,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 16,20 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 499,67 EUR aus.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 12,16 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 8,45 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,28 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 17,39 Mrd. EUR im Vergleich zu 15,22 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 vorlegen. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft möglicherweise am 11.11.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 47,00 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

