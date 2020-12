Zuletzt konnte die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 245,30 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX, der zurzeit bei 13.768 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 245,60 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 243,60 EUR. Zuletzt wechselten 74.126 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 17.02.2020 auf bis zu 284,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 141,10 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.03.2020).

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 247,77 EUR. Experten taxieren den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn für das Jahr 2021 auf 20,24 EUR je Aktie.

Die Münchener Rück ist eine der größten Rückversicherungs-Gesellschaften weltweit. Neben dem Kerngeschäft Rückversicherung ist der Konzern auch in den Bereichen Erstversicherung sowie in der Krankenrück- und Krankenerstversicherung außerhalb Deutschlands aktiv. Darüber hinaus ist einer der zentralen Unternehmensbereiche der Münchener Rück das Erstversicherungsgeschäft der ERGO-Versicherungsgruppe. Hier konzentriert sich die Gesellschaft auf Kunden in Deutschland und Europa. Die Münchener Rück ist weiterhin im Bereich Asset Management tätig.

