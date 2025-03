Mutares Aktie News: Mutares am Vormittag auf Höhenflug

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Mutares. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 6,3 Prozent auf 47,30 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Mutares legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 6,3 Prozent auf 47,30 EUR. Der Kurs der Mutares-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 49,20 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 48,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 55.762 Mutares-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (49,20 EUR) erklomm das Papier am 18.03.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,02 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Mutares-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.09.2024 (18,64 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 60,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 2,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,00 EUR je Mutares-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 42,25 EUR.

Am 29.04.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mutares dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 15.04.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 5,82 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mutares-Aktie

Börsenwert vervielfacht: Bei der Steyr Motors-Aktie hagelt es neue Kursrekorde

HENSOLDT, Rheinmetall, RENK: Rally treibt Rüstungsaktien auf neue Rekorde

Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX schlussendlich mit grünen Vorzeichen